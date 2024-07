Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer fährt in ein Feld - Polizisten finden Vodkadose "Sex on the Beach"

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Donnerstag (11.07.) fuhr ein Hagener kurz nach Mitternacht mit seinem Auto in ein Feld - bei der Unfallaufnahme stellt sich heraus, dass er vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte. Um 0.30 Uhr war der Mann auf der Brockhauser Straße mit seinem Audi in Richtung See unterwegs. Der 23-Jährige berichtete den Polizisten, dass ein Wildtier die Fahrbahn gekreuzt habe. Deshalb sei er nach links von der Straße abgekommen und in das Feld gefahren - es entstand dabei ein deutlicher Flurschaden.

Zunächst gab der Mann an, dass er vor Fahrtantritt weder Alkohol noch Drogen zu sich genommen habe. Als die Einsatzkräfte einen freiwilligen Atemalkoholtest mit ihm durchführten, zeigte das Testgerät jedoch 0,5 Promille an. Der 23-Jährige gab dann an, in einer Gastronomie gegen 23 Uhr einen Cocktail "Sex on the Beach" getrunken zu haben. Im Feld fanden die Beamten während der Unfallaufnahme eine Dose Wodka - bei der Sorte handelte es sich um "Sex on the Beach". Ob die Dose dem 23-Jährigen gehörte oder nicht, ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Der 23-Jährige musste die Beamten zur Wache begleiten und eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten beschlagnahmten zudem den Führerschein des Hageners. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte er von der Wache entlassen werden. Dem 23-Jährigen wurde erläutert, dass er bis auf Weiteres keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge führen darf. Sein Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell