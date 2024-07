Polizei Hagen

POL-HA: Folgemeldung - E-Scooter-Fahrer verstirbt nach Unfall auf der Gutenbergstraße

Hagen (ots)

Nachdem ein 51-jähriger Mann am frühen Samstagmorgen (06.07.) mit einem E-Scooter auf der Gutenbergstraße in Wehringhausen verunglückte, erlag der Hagener am Mittwoch (10.07.) bedauerlicherweise seinen schweren Verletzungen.

Die Ursprungsmeldungen finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5818125

Die Polizei Hagen sucht weiterhin mögliche Zeugen des Unfallgeschehens. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

