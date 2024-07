Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Jugendliche entwenden je eine Einkaufstüte mit unbezahlter Ware

Hagen (ots)

In einer Drogerie in der Mittelstraße entwendeten zwei Jugendliche am Dienstag (09.07.) je eine Einkaufstüte mit unbezahlter Ware. Um 18.25 Uhr verständigte eine Mitarbeiterin der Filiale die Polizei. Sie konnte zuvor beobachten, wie die beiden 17-Jährigen den Bereich der Selbstzahler-Kassen mit vollen Taschen verließen, ohne zuvor alle Artikel zu scannen. Die beiden jungen Frauen hatten Ware im Wert von rund 300 Euro entwendet, es handelte sich dabei um über 35 Artikel. Sie gaben jeweils an, das Diebesgut für einen bevorstehenden Urlaub mitgenommen zu haben. Die beiden Minderjährigen erhielten eine Strafanzeige und jeweils ein Hausverbot für alle Filialen der Drogeriekette. (arn)

