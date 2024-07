POL-HA: Defektes Bremslicht führt zu Verkehrskontrolle und Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hagen-Haspe (ots) - Nachdem am Samstag (22.06.2024) und am Freitag (05.07.2024) in Haspe zwei Gartenlauben niederbrannten, sucht die Hagener Kripo nun nach Zeugen. Am Abend des 22. Juni 2024 wurden Polizeibeamte gegen 18.40 Uhr zu einem Waldstück am Sterntalerweg gerufen. Dort brannte eine Gartenlaube in voller Ausdehnung. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. ...

