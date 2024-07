Polizei Hagen

POL-HA: Hagener Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Laubenbränden in Haspe

Hagen-Haspe (ots)

Nachdem am Samstag (22.06.2024) und am Freitag (05.07.2024) in Haspe zwei Gartenlauben niederbrannten, sucht die Hagener Kripo nun nach Zeugen. Am Abend des 22. Juni 2024 wurden Polizeibeamte gegen 18.40 Uhr zu einem Waldstück am Sterntalerweg gerufen. Dort brannte eine Gartenlaube in voller Ausdehnung. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Wenige Tage später, am 05. Juli 2024, gingen bei den Leitstellen der Hagener Polizei und Feuerwehr gegen 15.30 Uhr Meldungen über einen Laubenbrand in der Vogelsanger Straße ein. Auch dort brannte eine Gartenlaube aus bislang noch ungeklärter Ursache vollständig nieder. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die entweder am Abend des 22.06.2024 oder am Nachmittag des 05.07.2024 verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

