POL-HA: 38-Jähriger fährt E-Scooter unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Hagen-Lennetal (ots) - Am Montag (08.07.) rief ein 62-jähriger Hagener die Polizei, als er feststellte, dass sein Wohnmobil von seinem Grundstück in der Dümpelstraße entwendet wurde. Zuletzt hat er sein Fahrzeug am Sonntag (07.07.) gegen 22.30 Uhr gesehen. Am nächsten Morgen, gegen 5.30 Uhr, war der Stellplatz des weißen Rapidos leer. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen oder Feststellungen gemacht? ...

