LPI-GTH: Wahlwerbeplakate abgerissen

Goldbach - Landkreis Gotha (ots) - Ein 21-jähriger Pkw-Daewoo-Fahrer befuhr am Samstag gegen 18.00 Uhr die L 1030 von Eberstädt in Richtung Goldbach. In einer Rechtkurve kam er von der Straße ab und überschlug sich mit dem Pkw. Dabei wurde der ebenfalls 21-jährige Beifahrer leicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro. (av) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 ...

