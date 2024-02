Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Bargeld in Betrieb erbeutet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Hauskamp;

Tatzeit: zwischen 14.02.2024, 20.00 Uhr, und 15.02.2024, 07.15 Uhr;

In einen Betrieb in Gronau-Epe eingedrungen ist ein Unbekannter in der Nacht zum Donnerstag. Der Täter hatte sich gewaltsam Zugang in das Gebäude an der Straße Hauskamp verschafft und die Räume durchwühlt. Mit ein paar erbeuteten Euro in der Tasche flüchtete der Einbrecher. Die Kripo Gronau erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell