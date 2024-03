Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Frühlingsklänge an der Bleibergquelle: Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Velbert lädt zum 2. Frühlingskonzert ein

Velbert (ots)

Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Velbert lädt alle Musikliebhaber herzlich zu seinem 2. Frühlingskonzert an der Bleibergquelle ein.

Am Sonntag, den 28. April 2024, ab 17:00 Uhr werden rund 50 Musikerinnen und Musiker in der Kirchhalle der Bleibergquelle, Bleibergstraße 143 in Velbert, für ein musikalisches Highlight sorgen.

Nach dem erfolgreichen ersten Frühlingskonzert im letzten Jahr freut sich Musikzugführer Norbert Albrecht auf eine erneute Aufführung in der malerischen Kulisse der Bleibergquelle und bedankt sich bei den Gastgebern.

"Unser Publikum findet uns immer", betont Dirigent Armin Jakobi, der auch für das kurzweilige Programm in gewohnter Qualität des Musikzuges bürgt. Dies hat sich auch bereits bei unserem Adventskonzert gezeigt. Der musikalische und logistische Umzug vom Bürgerhaus Langenberg ins Forum Niederberg wurde durch das Publikum honoriert.

Karten für das Konzert sind bereits im Vorverkauf erhältlich und können auch an der Abendkasse erworben werden.

Überraschen Sie Ihre Freunde und Verwandten mit einem besonderen Geschenk zu den Ostertagen und genießen Sie einen musikalischen Abend voll symphonischer Blasmusik.

Weitere Informationen über den Musikzug und das Konzert finden Sie unter: www.musikzug-velbert.de.

Reservieren Sie sich schon jetzt Ihre Karten und freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Abend voller Musik und Gemeinschaftserlebnisse.

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell