FW-Velbert: Großtierrettung - Pferd aus Notlage befreit

Velbert (ots)

Am Mittwoch, 06.03.2024, um 13.48 Uhr wurde die Feuerwehr Velbert durch die Kreisleitstelle Mettmann auf ein Gehöft auf der Straße Am Sprung in Velbert-Neviges alarmiert.

Dort eingetroffen, fanden die Kräfte ein Pferd vor, welches mit dem Vorderlauf in einem Wasserablauf steckte.

Vorbildlich betreut wurde das Tier bereits durch einen Jugendfeuerwehrmann der Feuerwehr Wuppertal, der zufällig privat vor Ort und mit dem Pferd vertraut war.

So hat er dafür gesorgt, dass das Pferd in der Notlage ruhig gehalten und direkt die Feuerwehr alarmiert wurde.

Es wurde umgehend eine Tierärztin sowie eine Tierrettungseinheit der Feuerwehr Wuppertal- Löschzug Dönberg nachgefordert.

Bis zum Eintreffen der Spezialisten wurde das Pferd weiterhin von der Bezugsperson betreut. Die Feuerwehr bereitete unterstützende Maßnahmen vor.

Ein Besonderer Fokus lag jedoch auf einer ruhigen und kontrollierten Vorgehensweise, um keine Unruhe an der Einsatzstelle zu verbreiten.

Die kurze Zeit später eingetroffene Tierärztin leitet eine erste Sedierung ein.

Auch das Eintreffen der Wuppertaler Spezialkräfte ließ nicht lange auf sich warten.

So wurde nach einer ersten Sichtung der Lage das Rettungsgeräte vorbereitet und an dem Tier angelegt.

Mit Unterstützung eines Treckers des Hofes wurde das Tier im Anschluss angehoben.

Bereits wenige Zeit später stand des Pferd wieder auf eigenen Beinen und konnte sich auf einem angrenzenden Feld erholen.

Der #EinsatzfürVelbert war nach 2,5 Stunden beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell