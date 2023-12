Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: "Eine musikalische Reise" mit dem Musikzug der Feuerwehr Velbert

Velbert (ots)

Am Samstag, 16.12.2023, spielte der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Velbert vor ausverkauften Haus im Forum Niederberg.

Ein vollbesetzter Zug, ein hochmotiviertes und qualifiziertes Bordpersonal und ein gut gelaunter Lokführer mit Heizer! Übersetzt: zurück im ausverkauften Velberter Forum spielte der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Velbert mit seinen rd. 60 Musikerinnen und Musikern am Samstagabend des dritten Adventswochenendes auf.

Nach einleitenden Worten von Musikzugführer Norbert Albrecht und unter der musikalischen Leitung von Dirigent Armin Jakobi ging es los.

Symbolisch wurde das Konzert mit dem Werk "Voyage - Flight into a hopeful Future (Eine Reise - Flug in eine hoffnungsvolle Zukunft)" rasant und voluminös eröffnet. Das Tempo steigerte sich noch mit "Hounds of Spring (Hunde des Frühlings)". Aber der Musikzug kann auch anders. Mit der emotionalen Ballade "Someone like you (Jemand wie Du)", gefühlvoll und gekonnt vom Flügelhorn-Solisten Julian Powilleit vorgetragen, erinnerte der Musikzug an zwei in diesem Jahr verstorbene und sehr geschätzte Kameraden.

Nach drei weiteren musikalischen Stationen in Korea, Skandinavien und New Orleans ging es erstmal in die Pause. Wer den Musikzug kennt, weiß, dass es danach immer locker und kurzweilig weitergeht.

Bei dem Klassiker "The Typewriter" präsentierte Trompeter Philipp Schnettler sein komödiantisches Talent an dem Instrument "Schreibmaschine für symphonisches Blasorchester". Mit zwei Medleys aus dem Musical Grease und den Beatles ging es zum Höhepunkt. Licht aus, die dunkle Kleidung, der Hut, die Gestik und Mimik - er muss es sein. Udo Lindenberg!! Doch er ist es nicht - es ist das Wuppertaler Udo-Double Rene Oschmann. Zusammen mit dem Musikzug ging es in einem Potpourri durch die berühmtesten Werke von Udo. Die Überraschung war mal wieder gelungen. Natürlich wurde es am Abend noch weihnachtlich. Gemeinsam wurde "O du fröhliche" gesungen und gespielt und es folgten zwei Zugaben mit einem modernen Weihnachts-Medley und der "Petersburger Schlittenfahrt". Die Reise ist für dieses Jahr am Ende. Ziel erreicht. Auf Wiedersehn, bis zum nächsten Mal. Der Musikzug wünscht ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes und glückliches Jahr 2024!

