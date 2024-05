Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Anklam anlässlich des Einsatzes zur Verschleppung der FSRU Neptune am 04.05.2024

Lubmin (ots)

Am heutigen Samstag erfolgte die durch die Deutsche ReGas durchgeführte Verschleppung der FSRU Neptune aus dem Hafen Lubmin durch den Greifswalder Bodden in den Ostseeraum vor der Insel Rügen. Aus diesem Anlass führte die Polizeiinspektion Anklam mit eigenen und unterstützenden Einsatzkräften des Landeswasserschutzpolizeiamtes MV, der Kriminalpolizeiinspektion Anklam und des Technischen Hilfswerks einen Einsatz durch. Ziel war es, polizeilich einen störungsfreien Verlauf der Verschleppung zu gewährleisten sowie die dadurch möglichen Beeinträchtigungen für die Bevölkerung, insbesondere im Bereich der Marina Lubmin auf ein unumgängliches Maß zu minimieren. Im Zusammenwirken aller beteiligten Einsatzkräfte und den Verantwortlichen der Deutschen ReGas und des Hafens Lubmin konnte der Einsatz am frühen Abend mit Ankunft des Schleppverbandes in der Ostsee erfolgreich beendet werden. Zur Bewältigung der Einsatzlage kamen insgesamt 80 Einsatzkräfte zum Einsatz.

