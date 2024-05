POL-ANK: Auch am 1. Mai - Polizei ist Verkehrssündern auf der Spur

Hansestadt Greifswald (ots) - In den heutigen Mittagstunden gegen 11:40 Uhr wurde die Polizei in Greifswald über eine ausgelöste Brandmeldeanlage am Humboldtgymnasium in der Makarenkostraße informiert. Die Feuerwehr Greifswald sowie Rettungskräfte waren bei Eintreffen der Polizeikräfte bereits vor Ort. Erste Ermittlungen ergaben, dass im Bereich eines WC in der ersten Etage des Schulgebäudes ein Brand ausgebrochen ...

mehr