Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Siegener Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen - Nachtrag zur Mordkommission am Kölner Tor in Siegen

Hagen - Siegen-Wittgenstein (ots)

Wie am 7. Juli berichtet, wurde nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen am Kölner Tor der Siegener Innenstadt eine Mordkommission eingesetzt. Ermittlungen der Siegener Staatsanwaltschaft und der Hagener Kriminalpolizei führten am Dienstag, 09.07.2024, zur Festnahme eines weiteren Tatverdächtigen. Das Gericht erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 24-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Die Ermittlungen dauern an. (hir)

