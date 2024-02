Wegberg-Merbeck (ots) - Auf der Arsbecker Straße ereignete sich am 11. Februar, zwischen 2 Uhr und 8 Uhr, ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein am Fahrbahnrand in Richtung Ringstraße parkender Lkw wurde morgens mit einem frischen Unfallschaden am Heck aufgefunden. Der Aufprall des verursachenden Fahrzeugs war so stark, dass der Lkw nach vorne und teilweise auf den ...

