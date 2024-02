Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schwarzer Mercedes AMG Coupé nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Wegberg-Merbeck (ots)

Auf der Arsbecker Straße ereignete sich am 11. Februar, zwischen 2 Uhr und 8 Uhr, ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein am Fahrbahnrand in Richtung Ringstraße parkender Lkw wurde morgens mit einem frischen Unfallschaden am Heck aufgefunden. Der Aufprall des verursachenden Fahrzeugs war so stark, dass der Lkw nach vorne und teilweise auf den Gehweg geschoben wurde. Da der Unfall nicht gemeldet worden war und sich kein Verursacher mehr an der Unfallstelle befand, als der Schaden festgestellt wurde, wurde eine Anzeige wegen Fahrerflucht aufgenommen. Am Ort des Geschehens aufgefundene Fahrzeugteile, die offenbar zum verursachenden Fahrzeug gehören, wurden sichergestellt. Diese stammen von einem schwarzen Mercedes AMG Coupé mit dem vermutlichen Baujahr 2004 bis 2010. Das Fahrzeug müsste im Frontbereich einen Schaden aufweisen. Wer kann Hinweise auf ein solches Fahrzeug mit einem passenden Unfallschaden geben? Die Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, erreichbar unter der Telefonnummer 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

