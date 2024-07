Polizei Hagen

POL-HA: Betrug mit Büchern - 73-Jährige überweist sechsstelligen Betrag

Hagen-Haspe (ots)

Eine 73-jährige Hagenerin wurde Opfer eines ausgetüftelten Betruges. So zumindest bewertet die Hagener Kriminalpolizei das Geschehen, welches sich in den vergangenen Monaten in Haspe ereignete und erst jetzt bekannt wurde. Bereits im Mai dieses Jahres stellte sich ein Unbekannter bei der Seniorin vor. Er bot ihr an, sie beim Verkauf von Büchern, sog. Faksimile, unterstützen zu wollen. Dabei handelt es sich in der Regel um eine originalgetreue Nachbildung mittelalterlicher Werke und Bücher. In der Folge hatten diverse Firmen Kontakt zu der Hagenerin. Sie überwies insgesamt mehr als hunderttausend Euro an die mutmaßlichen Betrüger. Die Ermittler schätzen den Wert der gekauften Bücher als gering ein. Die Person beim Erstkontakt wird beschrieben:

- männlich - 25-30 Jahre alt - 170 cm - 175 cm groß - europäischer Phänotyp - schlank - kurze, schwarze Haare - Brille - er sprach akzentfreies Deutsch

Die Polizei nimmt Hinweise unter der 02331 986 2066 entgegen und mahnt zur Vorsicht. Beziehen Sie bei hochpreisigen Anschaffungen, insbesondere bei einem Geschäft mit Personen, die Sie nicht kennen, Fachleute oder Familienmitglieder mit ein. Lassen Sie sich von unabhängigen Stellen vor einer Investition beraten und sich nicht von vermeintlich schnellen Gewinnaussichten täuschen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell