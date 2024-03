Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Unbekannter löst Radmuttern an Auto - Zeugen gesucht

Nagold (ots)

Von einem bislang Unbekannten sind am Donnerstagabend mehrere Radmuttern an einem Pkw gelöst worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich ein geparkter Toyota im Zeitraum zwischen 19:10 Uhr und etwa 20:00 Uhr auf einem Parkdeck in der Haiterbacher Straße in Nagold. Als der Fahrer des Fahrzeugs in der Folge wegfuhr, nahm er zunächst Unregelmäßigkeiten an seinem Fahrzeug wahr. Im weiteren Verlauf löste sich einer der Reifen. Im Rahmen der polizeilichen Aufnahme konnten insgesamt fünf Radmuttern des verlorenen Reifens unweit entfernt auf der Straße liegend aufgefunden werden. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Das Polizeirevier Nagold hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07452 93050 zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

