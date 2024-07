LPI-NDH: Jugendliche Mopedfahrer begehen Straftaten

Mühlhausen (ots) - Auf ein Mountainbike des Herstellers Cube im Wert von mehreren hundert Euro hatten es Diebe am Montag in Mühlhausen abgesehen. Die Besitzerin stellte das Mountainbike gegen 17.20 Uhr in einem Fahrradständer An der Burg gesichert ab. Gegen 21.20 Uhr stellte sie fest, dass Unbekannte das Fahrradschloss gewaltsam entfernt und das schwarz- und pinkfarbene Fahrrad entwendet hatten. Wer Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Mountainbikes geben kann, wird ...

