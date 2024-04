POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Kontrolle an der B212 in Brake

Delmenhorst (ots) - Am Samstag, 05. April 2024, gegen 14.00 Uhr, kam es auf der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Oldenburg, kurz vor der Anschlussstelle Hatten, auf dem Überholfahrstreifen, zu einem Auffahrunfall. Der Unfallort befindet sich im Bereich der Gemeinde Hatten, Landkreis Oldenburg. In den Verkehrsunfall waren eine 25-jährige Fahrzeugführerin aus Oldenburg ...

mehr