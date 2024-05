POL-EL: Haren - Zeugen nach Beschädigung an der Ansgarischule gesucht

Dörpen (ots) - Am 5. Mai, gegen 20.00 Uhr, wurde in Dörpen ein schwarzer Seat Leon beschädigt, der in der Waldstr. in einer Parkbucht parkte. Ein Radfahrer war aus ungeklärter Ursache frontal gegen den PKW gefahren. Sodass an dem Fahrzeug ein Schaden von 1500 Euro entstand. Nachdem der 20- bis 25-jährige ...

mehr