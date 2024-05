LPI-NDH: Bier auf Bundesstraße

Nordhausen (ots) - In der vergangenen Nacht standen um 24 Uhr in der Fußgängerzone der Bahnhofstraße zwei Sonnenschirme in Flammen, die zu einem Eiskaffee und einer Bäckerei gehören. Außerdem wurde an einer Papiermülltonne gezündelt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 7000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen einen Jugendlichen, der im Verdacht steht, die Tat begangen zu haben. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr