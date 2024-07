Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Senior überfallen + Dieseldiebe + zwei Einbrüche in einer Straße + an Türen und Fenstern gehebelt

Friedberg (ots)

Reichelsheim- Senior überfallen

Auf dem Verbindungsweg zwischen der Eichenstraße und der Ringstraße wurde am Samstagnachmittag (27.07.2024) ein Senior überfallen. Der 84-Jährige war zu Fuß unterwegs, als er plötzlich hinterrücks von einem Unbekannten am Hals umklammert wurde. Der unbekannte Mann riss dem Geschädigten seine Goldkette vom Hals und flüchtete in Richtung des Bahnhofs. Die geraubte Kette hat einen Wert von rund 500 Euro. Wer hat den Überfall gegen 14:45 Uhr mitbekommen und kann Hinweise zu dem unbekannten Räuber geben? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Kriminalpolizei in Friedberg unter der Telefonnummer 06031/6010 in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim- Dieseldiebe

"Am Goldstein" waren in der Nacht zu Sonntag (28.07.2024) Dieseldiebe am Werk. Zwischen 01:15 Uhr und 01:45 Uhr schraubten sie den Tankdeckel eines dort abgestellten Mercedes-Benz Lkws auf und pumpten aus dem blauen Actros rund 150 Liter Dieselkraftstoff ab. Der Schaden wird mit rund 250 Euro beziffert. Hinweise zu den Dieben erbittet die Friedberger Polizei unter der Telefonnummer 06031/6010.

Butzbach- zwei Einbrüche in einer Straße

Unbekannte brachen gleich zweimal in der Straße "Am Hetgesborn" ein. Zwischen 05:22 Uhr und 05:35 Uhr machten sich die Diebe am Sonnenstudio zu schaffen. Zunächst versuchten sie eine Tür aufzuhebeln. Nachdem dies misslang, schlugen sie kurzerhand mit einem Straßenablauf das Schaufenster ein. Durch dieses drangen sie in das Gebäude ein. Die Einbrecher schoben einen Tresor bis zum eingeschlagenen Fenster, ließen ihn dort, vermutlich aufgrund seines hohen Eigengewichtes zurück und flüchteten ohne Beute. Der Schaden wird mit 10.000 Euro beziffert. Zwischen 23:00 Uhr und 08:00 Uhr brachen Unbekannte zudem in den Pizza Express ein. Durch ein Fenster drangen sie in den Verkaufsraum ein und stahlen aus einer Verkaufskasse das Wechselgeld. Hier beläuft sich der Schaden auf 400 Euro. Wem sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag (28.07.2024) verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Am Hetgesborn" aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei in Butzbach unter der Telefonnummer 06033/7043-4011.

Butzbach- Nieder-Weisel: an Türen und Fenstern gehebelt

Am Sonntag (28.07.2024) zwischen 03:30 Uhr und 13:00 Uhr hebelten Unbekannte an mehretrn Türen und Fenstern eines Firmengebäudes in der Straße "Am Seefeld". Offenbar gelang es den Einbrechern nicht, in das Gebäude zu gelangen, so dass sie von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Der verursachte Schaden wird mit 5.000 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeistation in Butzbach unter der Telefonnummer 06033/7043-4011.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell