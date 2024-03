Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Außenspiegel gerammt und geflüchtet

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In Höhe einer Bäckerei in der Hauptstraße kam es am Donnerstag, 14. März, gegen 7:40 Uhr, zu einer Unfallflucht. Ein 37-Jähriger parkte in dieser Zeit mit seinem Firmenwagen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, fand er den Opel beschädigt vor. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte nach ersten Ermittlungen beim Vorbeifahren den Außenspiegel an der Fahrerseite. Anschließend entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat den Rempler beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 367-2250 entgegen. |cla

