Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Feuer in der Müllverbrennungsanlage Buschhaus

Helmstedt (ots)

12.01.2024, 14:12 Uhr. Büddenstedt, Am Kraftwerk. Gemeldet wurde eine ausgelöste Brandmeldeanlage in der Müllverbrennungsanlage Buschhaus. Bereits auf der Anfahrt bestätigten die anrückenden Kräfte eine Rauchentwicklung. Vor Ort wurde die Feuerwehr durch das Betriebspersonal eingewiesen, gleichzeitig hatte dieses bereits mit Erstmaßnahmen begonnen. Hier zeigte sich der Vorteil, dass einige Mitarbeiter auch Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr sind, so dass hier ein gezieltes Vorgehen von Vorteil war. Es kam zu einem Brand an einem Hydraulikteil der ersten Verbrennungslinie. Im Zuge dieses Brandes kam es zu einem Rückbrand an der zweiten Verbrennungslinie, wo es im Anschluss zu einem weiteren Feuer kam. Auch dieses konnte effizient durch die Zusammenarbeit von Feuerwehr und Betriebspersonal gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar. Zur Brandbekämpfung wurde von einem Trupp unter Atemschutz und Vornahme einer Leitung eingesetzt. Im Einsatz waren Ortsfeuerwehr Büddenstedt, Offleben-Reinsdorf, Schöningen. Dauer: ca. 4 Stunden. Fotos: Feuerwehr Helmstedt

Original-Content von: Feuerwehr Helmstedt, übermittelt durch news aktuell