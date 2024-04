Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Gruppe lautstark am Müritz-Ufer - Fuchsskulptur beschädigt

Neubrandenburg (ots)

Am Sonnabend kurz vor Mitternacht hat jemand die Polizei gerufen, weil in der Strandstraße auf dem Spazierweg direkt am Ufer der Müritz junge Leute grölen und eine Art Statue tragen sollen. Zwei Streifenwagen des Reviers Waren sind sofort zum Einsatzort hin. Während sie zu Fuß zu Gruppe suchten, sahen sie die Beschädigung an der Fuchsskulptur. Der Kopf lag unweit der Skulptur und konnte sichergestellt werden.

Als die Gruppe die Polizisten bemerkte, versuchten einige in verschiedene Richtungen zu fliehen. Ein 23-Jähriger konnte auf Höhe des Spielplatzes gestoppt werden, ein 28-Jähriger wurde daran gehindert, in Richtung Kietzstraße wegzulaufen.

Beide wurden zu den anderen jungen Männern, die noch als Gruppe dastanden, polizeilich zurück begleitet. Die Gruppe - weiterhin bestehend aus einem 27-Jährigen, zwei weiteren 23-Jährigen sowie einem 19-Jährigen - wurde mit dem Vorwurf konfrontiert, für die Ruhestörung und Sachbeschädigung an der Skulptur in Frage zu kommen. Sie gaben sinngemäß an, sich zu Unrecht verdächtigt zu fühlen.

Durch Zeugenhinweise erhärtete sich der Verdacht jedoch gegen die sechs Männer, so dass sie als Beschuldigte dieser Sachbeschädigung gelten. Es gab außerdem mehrere Spuren vor Ort, die nun von der Kriminalpolizei weiter untersucht werden.

Der Schaden wird inklusive der mutmaßlichen Reparaturkosten auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Stadt Waren wurde über die Beschädigung informiert.

Sollte es zu dem Vorfall weitere Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen geben, können diejenigen sich gern im Polizeihauptrevier Waren unter 03991/1760 oder via Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de melden.

Die Tatverdächtigen sind alle Deutsche und sind aus der Region.

