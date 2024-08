Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Ralph Gerlach neuer Leiter der Polizeistation Bad Vilbel +

Bad Vilbel: Ralph Gerlach neuer Leiter der Polizeistation Bad Vilbel

Der Erste Polizeihauptkommissar Ralph Gerlach ist neuer Leiter der Polizeistation Bad Vilbel. Der Präsident des Polizeipräsidiums Mittelhessen, Torsten Krückemeier, der Leiter der Abteilung Einsatz, Abteilungsdirektor Manfred Kaletsch, sowie der stellvertretende Leiter der Polizeidirektion Wetterau, Kriminaloberrat Torsten Werner, wünschten dem 56-jährigen Karbener viel Erfolg und gutes Gelingen als Leiter der südlichsten Polizeistation in Mittelhessen. Die Aufgabe ist für den erfahrenen Polizisten, der das neue Amt im Juli antrat, nicht gänzlich neu. Bereits seit einem Jahr fungierte der zweifache Familienvater als kommissarischer Stationsleiter in der Quellenstadt, in der er davor auch schon die Leitung der dezentralen Ermittlungsgruppe innehatte. Ralph Gerlach lernte die unterschiedlichen Facetten des Polizeiberufs in verschiedenen Führungsfunktionen kennen. So war er zum Beispiel vor seinem Wechsel nach Bad Vilbel mehrere Jahre als Polizeiführer vom Dienst im Polizeipräsidium Mittelhessen tätig.

