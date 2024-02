POL-DU: Hochemmerich: 24-Jähriger geschlagen - Tasche geraubt: Polizei sucht weiterhin Zeugen

Duisburg (ots) - Ein Unbekannter hat am Montagabend (5. Februar, 17:00 Uhr) einen Mann (92) auf der Heerstraße in Höhe der Haltestelle Platanenhof ausgeraubt. Der Senior berichtete der Polizei, dass er von dem Tatverdächtigen nach einem kurzen Wortwechsel umgestoßen wurde. Während der Rentner am Boden lag, riss der Räuber ihm einen Goldring von der Hand und flüchtete in Richtung der Plessingstraße. Der Flüchtige ...

