Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Goldkette geraubt + Portemonnaie aus Handtasche gestohlen +

Friedberg (ots)

Friedberg: Goldkette geraubt

Ein 49-jähriger Mann aus Friedberg bot über eine Onlineplattform eine Goldkette zum Kauf auf. Über den Messenger-Dienst der Plattform meldete sich ein Kaufinteressent und vereinbarte einen Übergabetermin. Am Mittwoch (07.08.2024) traf man sich gegen 16:10 Uhr vor einem Restaurant in der Erbsengasse in Friedberg/Dorheim. Als der Friedberger die Goldkette vorzeigte, sprühte ihm sein Gegenüber Pfefferspray ins Gesicht und griff sich die Kette. Danach flüchtete der Unbekannte zu Fuß über die Erbsengasse in Richtung der Straße "Marktplatz". Der Täter wird als 19 bis 20 Jahre alt, circa 170 cm groß, mit schmaler Statur, dunklerem Teint und dunklen, kurzen Haaren beschrieben. Er habe eine Jacke, bei der die obere Hälfte weiß und die untere Hälfte blau gewesen sei, sowie eine dunkelblaue Jeans getragen. Der Unbekannte habe akzentfrei Deutsch gesprochen. Die Friedberger Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen, die die Tat beobachtetet haben oder Angaben zum Täter machen können. Hinweise nimmt die Kripo in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Büdingen: Portemonnaie aus Handtasche gestohlen

Am Dienstag (06.08.2024) wartete eine 76-jährige Frau aus Büdingen kurz vor 14:00 Uhr an der Bushaltestelle in der Gymnasiumstraße. Ihre geschlossene Handtasche hatte sie auf einem Blumenkübel neben sich abgestellt. Ein Mann und eine Frau gingen auf die 76-Jährige zu und verwickelten sie in ein Gespräch. Unbemerkt öffnete eine der beiden Personen in der Zwischenzeit die Handtasche der Büdingerin und entnahm daraus deren Portemonnaie. Der Mann ging in Richtung Viadukt davon, die Frau in Richtung Kirche. Die 76-Jährige bemerkte danach, dass ihre Handtasche geöffnet wurde und das Portemonnaie fehlte. Die unbekannte Frau wird als circa 35 - 45 Jahre alt, dünn, mit dunklen langen Haaren und dunklerem Teint beschrieben. Sie trug eine kurze Hose. Der Mann wird ebenfalls auf 35 - 45 Jahre alt geschätzt, hatte eine dünne Statur, dunkle Haare, einen dunkleren Teint und trug ebenfalls eine kurze Hose. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Büdingen zu melden (Tel.: 06042 96480).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell