Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher im Tierpark Gera

Gera (ots)

In der Nacht von Freitag dem 23.05.2024 auf Samstag den 24.05.2024 wurde versucht in das Sozialgebäude im Tierpark einzudringen. Der oder die Täter verursachten dabei Sachschaden, gelangten allerdings nicht in das Gebäude. Weiterhin wurde beim Spielrondell der Geldeinwurf aufgebrochen und das darin befindliche Geld entwendet. Die Polizei Gera leitete Strafverfahren wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls und Hausfriedensbruch ein. Es wird um sachdienliche Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0365 829 / 0 Bezugs-Nr.: 0132740/2024 gebeten. (AD)

