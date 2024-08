Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Forsthaus Butzbach, Café, Kneipe und Praxis durchwühlt + Dodge "RAM" in Altenstadt gestohlen + Einbrecherduo flieht nach Entdeckung +

Friedberg (ots)

Butzbach - Fauerbach v.d.H.: Diebe im Forsthaus -

Auf Beute aus der Gaststätte "Forsthaus Butzbach" hatten es Diebe am Sonntagabend abgesehen. Zwischen 22.45 Uhr und 23.00 Uhr stiegen die Diebe gewaltsam über ein Kellerfenster in das Gebäude ein und lösten den Alarm aus. Bis zum Eintreffen der Polizei hatten die Täter Schränke durchwühlt, aber offensichtlich keine Wertsachen erbeutet. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Butzbacher Polizei unter Tel.: (06033) 70430 entgegen.

Friedberg: Café durchwühlt -

Zwei Flaschen Sekt erbeuteten Einbrecher am Wochenende aus einem Café in der Schnurrgasse. Die Täter brachen ein Fenster auf, stiegen ein und suchten nach Wertsachen. Letztlich flohen sie mit den rund 80 Euro teuren Getränken. Zeugen, die die Täter zwischen Samstagabend, gegen 18.00 Uhr und Sonntagmorgen, gegen 11.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Polizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Friedberg: In Kneipe eingestiegen -

Eine Gaststätte in der Kaiserstraße rückte am frühen Sonntagmorgen, zwischen 02.15 Uhr und 05.30 Uhr, in den Fokus unbekannter Einbrecher. Nachdem sie in die Kneipe eingebrochen waren, hebelten sie im Gastraum einen Zigarettenautomaten auf und ließen eine bisher nicht bekannte Menge an Schachteln mitgehen. Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 3.500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Büdingen-Aulendiebach: Duo macht sich an Haustür zu schaffen -

Am Samstagnachmittag machten sich zwei Einbrecher in der Feldstraße an einer Haustür zu schaffen. Gegen 16.35 Uhr brachten sie eine Schraube in den Schließzylinder ein und wollten offensichtlich das Schloss aufbrechen. Eine Passantin störte das Duo hierbei und die beiden Männer suchten das Weite. Beide waren zwischen 30 und 40 Jahre alt und ca. 190 cm groß. Nach Einschätzung der Zeugen stammen sie aus Osteuropa und trugen weiße Handwerkerbekleidung. Die Täter flohen mit einem weißen Pkw-Kombi. Zeugen, die weitere Angaben zu den beiden Männern oder deren weißen Kombi machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06429) 6480 bei der Polizei in Büdingen zu melden.

Bad Vilbel: Diebe in Praxis und Wohnung / Mercedes erbeutet -

Einbrecher nahmen am Wochenende eine Arzt-Praxis mit Wohnräumen in der Frankfurter Straße ins Visier. Zwischen Donnerstag, gegen 13.00 Uhr und Samstagmorgen, gegen 10.30 Uhr verschafften sich die Täter über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu der Praxis. Darin und in der darüberliegenden Wohnung suchten die Täter nach Wertsachen. Ihnen fiel der Fahrzeugschlüssel einer schwarzen C-Klasse in die Hände. Mit diesem starteten sie den Wagen machten sich auf und davon. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der schwarzen C-Klasse mit den Kennzeichen FB-NC 67 nehmen die Ermittler der Vilbeler Polizei unter Tel.: (06101) 54600 entgegen.

Altenstadt: Schwarzer Pick Up gestohlen -

Am frühen Samstagmorgen ließen Diebe einen in der Böhmerstraße geparkten Dodge "RAM" mitgehen. Der schwarze Pick-Up mit den Nummernschildern FB-SC 2100 stand gegen 02.35 Uhr in Höhe der Hausnummer 1. Die Täter überwanden die Diebstahlsicherungen und fuhren mit dem rund 100.000 Euro teuren Gefährt davon. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe am Samstagmorgen, gegen 02.35 Uhr in der Böhmerstraße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Guido Rehr, Pressesprecher

