LPI-NDH: Berauscht im Pkw

Bleicherode (ots) - Beamte des Nordhäuser Inspektionsdienstes kontrollierten am 15.06.2024 gegen 18:30 Uhr in Bleicherode / Nordhäuser Straße den 39-jährigen Führer eines Elektrokleinstfahrzeuges. Es stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug keine gültige Haftpflichtversicherung bestand. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und in der Folge Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

