POL-WE: + Roller am Schwimmbad erbeutet + In Schulgarage eingebrochen + Motor von Lastenaufzug gestohlen +

Rosbach v.d.H. - Rodheim v.d.H.: Roller am Schwimmbad geklaut -

Am Montag schlugen Rollerdiebe am Schwimmbad zu. Der Benutzer hatte seine schwarze Maschine vom Hersteller "Longija" gegen 13.00 Uhr auf den für Zweiräder vorgesehenen Stellplätzen geparkt. Als er gegen 19.00 Uhr dorthin zurückkehrte war der Roller verschwunden. Diebe hatten die Diebstahlsicherungen des rund 500 Euro teuren Gefährts überwunden und waren fortgefahren. An dem Roller war das Versicherungskennzeichen "618 LGR" angebracht. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des schwarzen Rollers nehmend die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Karben - Klein-Karben: In Garage eingestiegen -

Auf Beute aus einer Garage auf dem Gelände der Selzerbachschule hatten es Diebe am zurückliebenden Wochenende abgesehen. Sie brachen in die Garage ein und ließen einen Freischneider sowie einen Rasenmäher mitgehen. Zeugen, die die Täter zwischen Samstagmittag, gegen 12.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 11.00 Uhr auf dem Gelände beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 mit der Polizeistation in Bad Vilbel in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim: Auf Baustelle bedient -

Mit dem Motor samt Hydraulikpumpe eines Lastenaufzuges suchten Diebe auf einer Baustelle in der Hausbergstraße das Weite. Zwischen Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr und Montagfrüh, gegen 06.30 Uhr schlugen die Täter auf der Baustelle zu. Den Wert des Motors vom Hersteller "Honda" beziffert die Baufirma auf rund 2.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

