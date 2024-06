Polizei Dortmund

POL-DO: Stopp Polizei: Mercedes-Fahrer fährt mit überhöhter Geschwindigkeit auf der A2

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0577

Am vergangenen Donnerstag (13. Juni 2024) fuhren Einsatzkräfte der Polizei Dortmund auf der A2 in Fahrtrichtung Oberhausen, als ihnen ein Mercedes AMG mit überhöhter Geschwindigkeit auffiel. Die Beamten waren mit einem Provida-Fahrzeug unterwegs, welches mit spezieller Videotechnik ausgestattet ist.

Gegen 9:44 Uhr fuhren die Beamten des Verkehrsdienstes Autobahnpolizei auf der A2, als sie den Mercedes AMG sahen. Der Fahrer, ein 20-Jähriger aus Oberhausen, war mit überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Oberhausen unterwegs. Bei erlaubten 120 Km/h fuhr der Mann 210 km/h. Nach Toleranzabzug war er immer noch 79 km/h zu schnell.

Die Polizisten hielten den Mann an. Der Fahrer befindet sich noch in der Probezeit. Ihm drohen 700 Euro Bußgeld und der Entzug der Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen dauern an.

Nicht angepasste bzw. überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine wesentliche Unfallursache! Zudem wirkt sich die gefahrene Geschwindigkeit immer auf die Schwere der Unfallfolgen aus. Daher appelliert die Polizei Dortmund: Halten Sie sich an die vorgegebenen Geschwindigkeiten und nehmen Sie Rücksicht auf die anderen Verkehrsteilnehmenden - für Ihr #Leben.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell