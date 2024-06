Polizei Dortmund

POL-DO: Erste Zwischenbilanz: Zehntausende friedliche Fußballfans in Dortmund unterwegs - erster EURO-Spieltag ist in vollem Gange

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0575

Die Vorphase des ersten EURO-Spiels in Dortmund (21 Uhr, Italien gegen Albanien) ist beendet, der Anpfiff im BVB Stadion Dortmund ist soeben erfolgt. Die Polizei Dortmund zieht daher eine erste Zwischenbilanz. Zehntausende friedliche Fußballfans sorgten den gesamten Tag über für eine internationale Stimmung in der Stadt.

Mit den Menschenmassen hatte die Polizei Dortmund im Vorhinein gerechnet und war daher gut auf dieses Szenario vorbereitet. Sowohl an den FanZones im Westfalenpark oder auf dem Friedensplatz, als auch an stark frequentierten Örtlichkeiten in der Innenstadt wie dem Alten Markt und Kampstraße gewährleistete die Polizei Dortmund ein sicheres Fußballfest.

Auf der Potgasse wollten gegen 16 Uhr rund 50 italienische "High-Risk-Fans" albanische Fans attackieren. Dabei führten Einzelpersonen aus der Gruppe auch gefährliche Gegenstände mit sich. Dank ihres konsequenten Eingreifens verhinderten die anwesenden Polizeikräfte eine direkte Auseinandersetzung. Über 50 Personen sind zur Prüfung weiterer Maßnahmen ins Polizeigewahrsam gebracht worden.

Ein Fanwalk von rund 10.000 albanischen Fans, der gegen 16:30 Uhr in Höhe der Reinoldikirche begann, lief ausnahmslos friedlich ab und kam knapp zwei Stunden später am Stadion an.

Die Polizei Dortmund appelliert an alle Besucherinnen und Besucher, auch nach dem Spiel friedlich zu bleiben und für eine positive Atmosphäre rund um das erste Gruppenspiel in Dortmund zu sorgen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell