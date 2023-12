Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pressebericht Stand 12:00 Uhr

Aalen (ots)

Backnang: Wohnmobil besprüht

Am 29.12.2023 wurde in Backnang in der Schöntaler Straße festgestellt, dass von einem Unbekannten ein Hakenkreuz an ein geparktes Wohnmobil gesprüht wurde. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Backnang unter 07191 909-0 zu melden.

Murrhardt-Fornsbach: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Am Freitag kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Schulstraße in Murrhardt-Fornsbach. Die örtliche Feuerwehr war mit 31 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz und konnte das Feuer löschen. Es entstand ein hoher, noch nicht abschließend festzustellender Sachschaden, allerdings konnten alle Hausbewohner das Gebäude rechtzeitig unverletzt verlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Fellbach: Ins Gesicht geschlagen - Zeugen gesucht

In der Cannstatter Straße kam es am Freitagabend gegen 17:30 Uhr zu Meinungsverschiedenheiten zwischen einem 23-jährigen Autofahrer und einem unbekannten Fahrradfahrer. Der Autofahrer wollte auf den Parkplatz eines Einkaufmarktes abbiegen und hat hierbei möglicherweise den Fahrradfahrer übersehen. Der Fahrradfahrer öffnete daraufhin die Fahrertüre am Pkw und schlug dem Autofahrer unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Dem Fahrradfahrer gelang die Flucht in Richtung Cannstatter Platz, obwohl der verletzte Autofahrer versucht hatte diesen aufzuhalten. Der Autofahrer wurde durch eine Rettungswagenbesatzung ärztlich versorgt. Beschreibung des Fahrradfahrers: ca. 30-35 Jahre alt, ca. 190 cm groß, normale Statur, Vollbart, rote Mütze, dunkle Winterjacke. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach unter 0711 5772-0 zu melden.

Fellbach: Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper

Am Freitagabend wurde bekannt, dass eine Gruppe von Jugendlichen im Bereich des Guntram-Palm-Platzes mehrere Feuerwerkskörper gezündet hatte. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch einen dieser Feuerwerkskörper das Schilfgras an einem angrenzenden Steg entzündet wurde. Durch die örtliche Feuerwehr konnte ein größerer Sachschaden am Steg verhindert und das Feuer gelöscht werden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach unter 0711 5772-0 zu melden.

Waiblingen: Frau greift Polizeibeamte an

Am Freitagmittag, gegen 11:40 Uhr, meldeten Anwohner aus dem Pommernweg der Polizei eine Frau, welche in ihrer Wohnung laut herumschreien und durchdrehen würde. Als die Beamten eintrafen und mit der Frau Kontakt aufnehmen wollten, wurden sie von der 58-jährigen mit Gegenständen, welche sie vom Balkon warf, angegriffen. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt, aber mindestens ein Fahrzeug beschädigt. Da die Dame keine Anstalten machte, damit aufzuhören und nun auch der hinzugerufene Rettungsdienst attackiert wurde, verschafften sich die Beamten Zutritt in die Wohnung und nahmen die Frau in Gewahrsam. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen tätlichem Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung rechnen.

Waiblingen: Alkoholisiert gegen geparktes Auto gefahren

Am Freitagabend, gegen 17:15 Uhr, befuhr eine 45-jährige Daimler-Fahrerin mit überhöhter Geschwindigkeit die Talstraße und kam hierbei nach rechts auf einen Parkstreifen. Dort kollidierte sie mit einem ordnungsgemäß parkenden Mitsubishi. Wie die eintreffende Polizeistreife vor Ort feststellte, stand die leicht verletzte Dame zudem unter Alkoholeinfluss. Sie musste im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und der Führerschein wurde einbehalten. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 23.000,- Euro.

Leutenbach: Alkoholisiert von der Straße abgekommen

Am Freitagabend, gegen 18:50 Uhr befuhr ein 50-jähriger Opel-Fahrer die Landesstraße von Leutenbach Richtung Weiler zum Stein. Auf der Strecke verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und im dortigen Grünstreifen zum Stehen. Der Grund für den Kontrollverlust wurde von der eintreffenden Polizeistreife schnell festgestellt. Der Opel-Fahrer wurde zwar nicht verletzt, war jedoch alkoholisiert und musste in der Folge einer Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen. Außerdem wurde ihm der Führerschein abgenommen.

Polizeipräsidium Aalen