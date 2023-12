POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pressebericht Stand 12:00 Uhr

Aalen (ots) - Fellbach: Unfallflucht In der Korber Straße stieß am Donnerstag ein unbekannter Autofahrer gegen einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw Skoda Kodiaq und verursachte an diesem einen Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne den Vorfall zu melden. ...

