POL-VIE: Viersen-Bockert: Versuchter Diebstahl in Mehrfamilienhaus - Täter von Hausbewohner überrascht

Grefrath-Vinkrath (ots) - Am Donnerstagmorgen gegen 8.45 Uhr entdeckte eine Streife bei einer Fahrt durch Vinkrath einen augenscheinlich aufgebrochenen Zigarettenautomaten an der Straße Rütersend. Ob etwas entwendet wurde und wenn ja, was, steht aktuell noch nicht fest. Auch in noch nicht klar, wann der Automat gewaltsam geöffnet wurde. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch war es zu einem ähnlichen Aufbruch an der ...

mehr