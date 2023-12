Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Vinkrath: Zigarettenautomat aufgebrochen

Grefrath-Vinkrath (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 8.45 Uhr entdeckte eine Streife bei einer Fahrt durch Vinkrath einen augenscheinlich aufgebrochenen Zigarettenautomaten an der Straße Rütersend. Ob etwas entwendet wurde und wenn ja, was, steht aktuell noch nicht fest. Auch in noch nicht klar, wann der Automat gewaltsam geöffnet wurde. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch war es zu einem ähnlichen Aufbruch an der Dorfstraße gekommen - etwa zehn Geh-Minuten von diesem Tatort entfernt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Kann jemand sagen, dass der Automat definitiv am Mittwoch über Tag noch heil war? Oder umgekehrt: Dass er bereits zerstört war? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (1221)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell