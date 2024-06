Polizei Dortmund

POL-DO: Abschlussmeldung: Friedliche Abreisephase nach erstem EURO-Spiel in Dortmund - Polizei zieht positive Bilanz

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0576

Keine Polizeifestspiele initiieren, sondern ein Fußballfest ermöglichen und mit guter Arbeit die Sicherheit der Fans gewährleisten: Diese Prämisse hat der Dortmunder Polizeiführer, Leitender Polizeidirektor Achim Stankowitz, im Vorhinein der UEFA EURO 2024 ausgegeben. Nach dem ersten EURO-Spieltag in Dortmund am Samstag, 15. Juni, ist zu konstatieren, dass dieser Plan am heutigen Tag aufgegangen ist.

Während der Partie Italien gegen Albanien blieb es im und auch um das Stadion herum friedlich. Zuvor war der Anreiseverkehr zehntausender Fußballfans reibungslos verlaufen - ob zu Fuß, mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Dies trifft auch auf den Abreiseverkehr zu.

Die Public Viewings in den Fan Zones waren unterschiedlich stark frequentiert. Im Westfalenpark hielten sich bis zu 7.000 Menschen auf, der Friedensplatz hingegen war mit 6.500 Gästen voll ausgelastet. Die schöne Gemeinsamkeit beider Events: Es blieb alles friedlich.

Alle weiteren Informationen, auch zum Zwischenfall an der Potgasse, entnehmen Sie bitte der bereits veröffentlichten Pressemitteilung: https://dortmund.polizei.nrw/presse/erste-zwischenbilanz-zehntausende-friedliche-fussballfans-in-dortmund-unterwegs-erster-euro-spieltag-ist-in-vollem-gange

Für die Host City Dortmund und die Polizei Dortmund war der heutige Samstag der erwünschte, friedliche Auftakt. Und im Vordergrund stand das, was im Vordergrund stehen soll: der Fußball.

