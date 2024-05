Feuerwehr Stadt Soest

FW-SOE: Brennender Pkw in Tiefgarage

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Soest (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurde die Feuerwehr Soest um 02:25 Uhr zum Westenhellweg alarmiert. Dort sollte ein Pkw in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses brennen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang bereits schwarzer Rauch aus den Abluftöffnungen der Tiefgarage. Umgehend wurden zwei Trupps unter schwerem Atemschutz eingesetzt. Ein Trupp ging in die Tiefgarage vor und begann mit der Brandbekämpfung. Der zweite Trupp wurde zur Belüftung und Entrauchung der Tiefgarage eingesetzt. Zeitgleich begann die Polizei mit der Evakuierung des Gebäudes. Alle Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Nachdem weitere Kräfte an der Einsatzstelle eingetroffen waren, wurden mit einem weiteren Trupp unter Atemschutz alle Wohnungen auf eine mögliche Rauchausbreitung kontrolliert. Hier war es nur in einer Wohnung zu einer leichten Rauchausbreitung gekommen. Nachdem das Feuer in der Tiefgarage gelöscht wurde, begannen umfangreiche Belüfungsmaßnahmen, um den Brandrauch aus der Tiefgarage zu entfernen. Im Anschluss wurde die Tiefgarage durch die Polizei beschlagnahmt. Alle Bewohner konnten zurück in ihre Wohnungen.

Neben der Polizei und dem Rettungsdienst Kreis Soest war die Feuerwehr Soest mit ca. 50 Kräften im Einsatz. Der Einsatz konnte nach knapp 2 Stunden beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Stadt Soest, übermittelt durch news aktuell