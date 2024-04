FW-SOE: Feuer auf Schultoilette

Soest (ots) - Im Rahmen der Jahresdienstbesprechung der Feuerwehr Stadt Soest am 23.02.2023 wurde die Jahresstatistik für das Jahr 2023 präsentiert. Insgesamt rückten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte im vergangenen Jahr zu 624 Einsätzen aus. Diese teilten sich auf in 414 technische Hilfeleistungen, 122 Brandeinsätze und 88 Fehlalarme. Schwerpunkt der technischen Hilfeleistung bildete das Stichwort "Person in Notlage" bzw. "Person hinter Tür". Zu diesen Einsätzen ...

mehr