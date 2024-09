Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Mountainbikes

Uslar (ots)

Uslar, (go), An der Eisenbahn, (Bahnhof), Donnerstag, der 05.09.2024, zwischen 06:45 Uhr und 13:50 Uhr. Bisher unbekannte Täter entwendeten am Bahnhof ein Mountainbike der Marke Cube in der Farbe schwarz/neongrün. Das Fahrrad war ordnungsgemäß, mittels einem Schloss, an einem Fahrradständer gesichert. Die Schadenhöhe beträgt ca. 1.250 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung zur Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

