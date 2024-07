POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Hagen - Versuchtes Tötungsdelikt in Hattingen

Hagen (ots) - Bereits im Februar und März 2024 wurden zwei Frauen Opfer eines Taschendiebstahls in einem Bus. Am 10. Februar wurde einer Frau beim Einstieg in den Linienbus die Geldbörse entwendet. Anschließend wurde mit der Bankkarte Geld in einem niedrigen vierstelligen Betrag vom Konto abgehoben und Waren im mittleren dreistelligen Wert gekauft. Am 02. März kam es zu einem weiteren Vorfall. Ebenfalls beim Einstieg ...

