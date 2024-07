Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung in Eilpe - Unbekannter verletzt 40-jährige Hagenerin leicht mit Messer

Hagen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter griff am Mittwochabend (24.07.2024) in Eilpe eine 40-jährige Frau an und verletzte sie leicht mit einem Messer. Die Hagenerin ging gegen 19.25 Uhr mit ihrem Hund in der Jägerstraße Gassi und lief in Richtung des Bahnhofs Oberhagen. Der Unbekannte kam ihr entgegen und hielt einen Gegenstand in der Hand, mit dem er in der Luft wedelte. Als der Mann an der 40-Jährigen vorbeiging, verletzte er sie mit einem Messer leicht am Oberarm. Dann flüchtete er in Richtung Eilpe. Die 40-Jährige beschrieb den Täter als 180 cm bis 185 cm groß und 20 bis 25 Jahre alt. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild, kurze, schwarze, leicht gelockte Haare und trug eine graue Jogginghose sowie eine schwarz-blaue Kapuzenjacke. Die Hagenerin wurde vom Rettungsdienst in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Die Kripo ermittelt wegen der Gefährlichen Körperverletzung und bittet unter der Rufnummer 02331-986 2066 um sachdienliche Hinweise. (sen)

