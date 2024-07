Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall auf Emst - 78-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Hagen-Emst (ots)

Ein 78-jähriger Fahrradfahrer wurde am Mittwochnachmittag (24.07.2024) bei einem Verkehrsunfall auf Emst leicht verletzt. Der Hagener fuhr gegen 15.15 Uhr mit seinem Fahrrad über die Cunostraße. An der Einmündung zur Straße Am Großen Feld wollte ein 54-jähriger Autofahrer mit seinem Audi nach rechts in die Cunostraße einbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah der 54-Jährige den Radfahrer und missachtete dessen Vorfahrt. Es kam zur Kollision, durch die der 78-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Er musste nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

