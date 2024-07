Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte brechen in Werkstatt ein

Hagen-Wehringhausen (ots)

Zwischen Freitagmorgen (19.07.) und Dienstagmorgen (23.07.) brachen unbekannte Täter in eine leerstehende Werkstatt in der Minervastraße ein. Ein Mitarbeiter des Unternehmens bemerkte am Dienstag gegen 10 Uhr mehrere eingeschlagene Fensterscheiben. Des Weiteren wurden diverse Gegenstände beschädigt und Dokumente in der Werkstatt verteilt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 zu melden. (qua)

