Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl in einem Supermarkt

Hagen-Boele (ots)

Bereits am 15. April 2024 entwendete eine unbekannte Frau die Geldbörse einer Frau in einer Aldi-Filiale in Boele. In dem Portemonnaie befanden sich mehrere Bankkarten sowie ein niedriger dreistelliger Geldbetrag. Anschließend wurde versucht, mittels der entwendeten Bankkarten Geld von dem Konto der Frau abzuheben. Aufgrund falscher PIN-Eingabe misslang der Versuch jedoch. Die Kripo fragt nun: Wer kann Angaben zu der unbekannten Person oder deren Aufenthaltsort machen? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (qua)

Hier geht es zu den Fahndungsfotos: https://polizei.nrw/fahndung/141678

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell