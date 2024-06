Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Lkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Dirmstein (ots)

Am Donnerstag den 27.06.2024 um 16:25 Uhr unterzog eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt einen 25-jährigen Mann aus Frankenthal in der Straße Am Sporacker in Dirmstein einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Der Frankenthaler war mit einem Lastkraftwagen (7,5 t) unterwegs. Die Polizeibeamten stellten beim Lkw-Fahrer Anzeichen auf einen Betäubungsmitteleinfluss fest. Verschiedene Tests, wie auch schließlich ein Drogen-Urintest, bestätigten den Verdacht. Der Urintest verlief positiv auf Amphetamin. Nachdem dem Frankenthaler die Weiterfahrt untersagt wurde, erfolgte bei diesem eine Blutentnahme auf der Dienststelle. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

