Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall führt zu Straßensperrung

Bad Dürkheim (ots)

Heute (27.06.2024) gegen 12:30 Uhr befuhr ein 69 Jahre alter Mann mit seinem PKW die B37 in Bad Dürkheim von Bad Dürkheim aus kommend in Fahrtrichtung A650. Kurz vor der Kreuzung B37/Altenbacher Straße kam der 69-jährige, aus bislang ungeklärter Ursache, nach links von der Fahrbahn ab. Hierdurch fuhr er sowohl auf eine Verkehrsinsel, als auch auf den vor ihm verkehrsbedingt wartenden PKW eines 56-jährigen Fahrzeugführers auf. Der PKW des 56-jährigen wurde durch den Aufprall nach links und somit auf den verkehrsbedingt wartenden PKW einer 56-jährigen Bad Dürkheimerin geschoben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, sodass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der 69-jährige Unfallverursacher wurde durch den Zusammenstoß verletzt und zur weiteren medizinischen Untersuchung ins Evangelische Krankenhaus nach Bad Dürkheim verbracht. Die B37 musste im Verlauf der Unfallaufnahme für eine Stunde, einseitig gesperrt werden.

